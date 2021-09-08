شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يزاحم 3 أندية على التعاقد مع أحمد الندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل أحمد الندرى، لاعب خط وسط غزل المحلة ومنتخب مصر الاولمبى، اهتمام 4 أندية للتعاقد مع أحدها خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وهى بيراميدز والمصرى البورسعيدى والمقاولون العرب وسيراميكا.

وقام مسئولو الأندية الأربعة بالاتصال باللاعب أحمد الندرى لمعرفة موقفة التي طالبهم بالحديث مع مسئولي غزل المحلة، بسبب ارتباطه معهم بعقد يمتد لمدة 5 مواسم، ولا يحق له الرحيل إلا بموافقة النادى.

ويعد أحمد الندرى من أبرز المواهب التى ظهرت فى بطولة الدورى المصرى الممتاز هذا الموسم، حيث شارك مع فريق غزل المحلة في 27 مباراة، وأحراز هدفا بمرمى بيراميدز وكان له دور مؤثر فى بقاء المحلة بالأضواء، وانضم أحمد الندرى إلى المنتخب الأولمبى.