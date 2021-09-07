شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المملكة السعودية تفوز على عمان في تصفيات آسيا المؤهلة للمونديال والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

فاز المنتخب السعودي لكرة القدم على مضيفه العماني 1 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية بالدور النهائي بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر، والتي شهدت أيضا فوز اليابان على الصين 1 / صفر وأستراليا على فيتنام بذات النتيجة.



وسجل هدف المنتخب السعودي صالح الشهري في الدقيقة 42.

ورفع المنتخب السعودي رصيده إلى ست نقاط ليتقاسم صدارة الترتيب مع المنتخب الأسترالي، وتوقف رصيد المنتخب العماني عند ثلاث نقاط في المركز الثالث.

وجاءت بداية الشوط الأول متكافئة بين المنتخبين لكن بدون خطورة حقيقة على المرميين، وبمرور الوقت فرض المنتخب السعودي سيطرته على مجريات اللقاء وتوالت محاولاته الهجومية لتسجيل هدف التقدم.

وفي المقابل تراجع المنتخب العماني لوسط ملعبه واعتمد على شن الهجمات المرتدة، ومع ذلك فشل المنتخبان في تشكيل أي خطورة على المرميين لينحصر اللعب في وسط الملعب.

وظل اللعب منحصراً في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 26 التي شهدت أولى الفرص الخطيرة على المرميين عندما سدد سالم الدوسري، لاعب المنتخب السعودي، كرة قوية من خارج منطقة الجزاء مرت فوق العارضة بقليل.

وكان بإمكان المنتخب العماني أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 28 لو كان زهير الغباري استغل الهجمة المرتدة السريعة بشكل جيد ولكنه مرر كرة خاطئة لزميله صلاح اليحيائي.

وعاد اللعب لينحصر في وسط الملعب مرة أخرى حتى جاءت الدقيقة 42 والتي شهدت تسجيل المنتخب السعودي لهدف التقدم عندما استلم صالح الشهري تمريرة بكعب القدم من فهد المولد ليسدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء إلى داخل المرمى.

ولم تشهد الدقائق المتبقية من الشوط الأول أي جديد ليطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم المنتخب السعودي بهدف نظيف.

ومع بداية الشوط الثاني، كثف المنتخب العماني من محاولاته الهجومية في محاولة لتعديل النتيجة، وكاد أن يسجل هدف التعادل في الدقيقة 50 عندما توغل صالح اليحيائي من الجهة اليمنى ومرر كرة عرضية متقنة قابلها خالد الهاجري بضربة رأس لكن محمد العويس، حارس المنتخب السعودي، تألق وأنقذ الكرة.

ورد المنتخب السعودي في الدقيقة 57 عندما مرر ياسر الشهراني كرة عرضية قابلها صالح الشهري بضربة رأس لكن كرته مرت بجوار القائم الأيمن.

بعدها استعاد المنتخب السعودي سيطرته على مجريات اللقاء وتراجع المنتخب العماني لوسط ملعبه لينحصر اللعب في وسط الملعب.

وظل اللعب منحصراً في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة والتي كادت أن تشهد تسجيل المنتخب العماني لهدف التعادل عندما سدد صالح اليحيائي كرة قوية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها العويس ببراعة.

وأضاع المنتخب العماني فرصة أخرى في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة عندما تهادت الكرة أمام عبد العزيز المقبالي من الحارس العويس لكنه أطاح بالكرة بعيدا عن المرمى ليطلق بعدها الحكم صافرة نهاية اللقاء بفوز المنتخب السعودي 1 / صفر.