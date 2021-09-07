الاتفاق يقترب من استعادة الكويكبي والسليتي

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وأبان النادي في موقعه الرسمي على تويتر أمس أن الكويكبي سيواصل في برنامجه التأهيلي على أن يخضع إلى اختبارات إضافية قبل انتظامه في البرنامج اللياقي مع المعد البدني بداية الأسبوع المقبل.
كما أوضح النادي أيضا، أن لاعب خط الوسط الآخر، المحترف التونسي نعيم السليتي تماثل للشفاء بعد أن أنهى برنامجه العلاجي بنجاح، مبينا أن اللاعب خضع للكشف على موضع إصابته وتأكد اكتمال شفائه.
وسينتظم السليتي في برنامج لياقي يسبق انضمامه إلى التدريبات الجماعية.
ويستعد الاتفاق لاستضافة نظيره الرائد على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام الأحد المقبل في إطار لقاءات الجولة الرابعة لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
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