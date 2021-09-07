الياباني يفوز على الصيني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تغلب المنتخب الياباني على مضيفه الصيني 1 / 0 خلال المباراة التي جمعتهما أمس بالجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية بالدور النهائي بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر. ويدين المنتخب الياباني بالفضل في هذا الفوز للاعبه يويا أوساكو الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 40. وحصد المنتخب الياباني أول 3 نقاط له، حيث خسر في الجولة الأولى أمام المنتخب العماني بهدف نظيف، فيما ظل المنتخب الصيني بلا رصيد بعد أن خسر في الجولة الأولى أمام المنتخب الأسترالي 0/ 3.

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