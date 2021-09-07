أستراليا تجتاز فيتنام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فاز المنتخب الأسترالي على مضيفه منتخب فيتنام 1 / 0 أمس ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية بتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر. وسجل ريان جرانت هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ43. ورفع المنتخب الأسترالي رصيده إلى 6 نقاط ليتصدر المجموعة، فيما تلقى منتخب فيتنام الخسارة الثانية على التوالي بعد الأولى أمام السعودية ليبقى بدون رصيد من النقاط. يذكر أن المجموعة تضم أيضا منتخبات السعودية وعمان واليابان والصين.

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