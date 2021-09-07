شكرا لقرائتكم خبر الاتحاد يسعى لتأمين عقد غروهي مبكرا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فتحت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي ملف تجديد عقد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، البرازيلي مارسيلو غروهي، على الرغم من تبقي موسم كامل على انتهاء عقده الاحترافي الحالي.

وجاء هذا التوجه نظير الإمكانيات الفنية الكبيرة التي يمتلكها اللاعب ولا سيما أن الفريق يعتمد عليه كحارس أساسي في ظل فارق الإمكانيات وغياب المنافسة بينه وبين زملائه حراس المرمى الحاليين في الفريق، راكان النجار ومحمد أبوعصيدة والمنضم حديثا قادما من فريق النصر، صالح الوحيمد.

ومن المتوقع أن يتم حسم ملف تمديد عقد اللاعب خلال الأسابيع القليلة المقبلة بهدف الارتياح مبكرا من هذا الأمر وللاستقرار الفني على صعيد الفريق وعلى صعيد اللاعب أيضا وعدم الدخول في مزايدات تصعب حسم التجديد حال الانتظار لحين دخول اللاعب فترة الستة أشهر الحرة الأخيرة من عقده.

ميدانيا، واصل الفريق بقيادة مديره الفني الجديد، كوزمين كونترا استعداداته الخاصة بمواجهة أبها في الجولة الرابعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين المقررة السبت المقبل.

من جهة أخرى توصل المدير الفني السابق للفريق، البرازيلي فابيو كاريلي لاتفاق مع إدارة النادي على تسوية مستحقاته المالية، مما دفعه للمغادرة إلى البرازيلي بعد أن أمضى في جدة نحو أسبوعين منذ إعلان قرار إقالته.