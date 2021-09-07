6 لقاءات بثانية ممتاز اليد

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ويلتقي في الثالثة مساء، السلام والوحدة بصالة نادي الصفا بصفوى، فيما تقام باقي المباريات في السابعة مساء، وفيها يحل الزلفي ضيفا على الأهلي في جدة، ويلتقي الصفا مع الخليج بصالة نادي الاتفاق، والمحيط مع مضر بصالة نادي النهضة، ويلعب العدالة مع الترجي بصالة نادي الفتح، والقارة مع النور بصالة نادي هجر.
وتمتلك أندية المحيط، الخليج، النور، مضر، الصفا، نقطتين في رصيدها بعد فوزها في مباريات الجولة الأولى، في حين يملك كل من الوحدة والقارة نقطة واحدة بعد تعادلهما، بينما لم يملك كل من الزلفي والترجي والعدالة والسلام والأهلي أي نقطة.
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