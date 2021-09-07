شكرا لقرائتكم خبر إسبانيا في اختبار كوسوفو.. إيطاليا وألمانيا تواجهان ليتوانيا وآيسلندا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تقام اليوم مواجهات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر للقارة الأوروبية، والتي ستكون مصيرية لإسبانيا أمام كوسوفو، فيما تتطلع إيطاليا «بطلة أوروبا» إلى استعادة نغمة الانتصارات بعد تعادلين، عندما تستضيف ليتوانيا، ويطمح المنتخب الألماني إلى مواصلة نجاعته الهجومية عندما يحل ضيفا على آيسلندا، في الوقت الذي تسعى فيه إنجلترا إلى المحافظة على سجلها الخالي من الهزائم عندما تخوض لقاء صعبا بضيافة بولندا.

وتتطلع إسبانيا إلى البناء على فوزها العريض على حساب جورجيا عندما تستأنف مبارياتها في تصفيات كأس العالم بزيارة كوسوفو، وذلك بعد أن استعاد توازنه بعد خسارة من السويد، ساعيا لتحقيق النقاط الثلاث التي لن تكون سهلة كون المنافس لم يخسر في آخر مباراتين، حيث تعادلت كوسوفو أمام اليونان بطلة أوروبا 2004، 1/1، بعدما كانت قد هزمت جورجيا في عقر دارها 1-صفر.

ويسعى المنتخب الإيطالي لاستعادة التوازن بعد بدايته غير المثالية، إذ تعادل أمام بلغاريا 1/1 وسويسرا 0/0 تواليا، لكن مواجهته المقبلة سهلة منطقيا أمام ليتوانيا.

وتأمل إيطاليا بتحقيق الفوز خاصة في ظل مطاردة قوية من المنتخب السويسري الذي تألق في الآونة الأخيرة، ويملك في رصيده 7 نقاط من 3 مباريات مقابل 11 نقطة لإيطاليا من 5 مباريات، ومن ثم فإن الأفضلية الحسابية للمنتخب السويسري الذي سيواجه إيرلندا الشمالية في مباراة مهمة له.

بدوره يسعى المنتخب الألماني الذي استعاد صدارة المجموعة من المنتخب الأرميني بفوزه عليه على أرضه 6/ 0، لمواصلة هذا التميز والقوة الهجومية عندما يحل ضيفا على نظيره الآيسلندي.

ويحتل المنتخب الألماني صدارة المجموعة العاشرة برصيد 12 نقطة أمام أرمينيا «الثانية» بـ10 نقاط رومانيا الثالثة «9 نقاط»

ويحل المنتخب الإنجليزي ضيفا ثقيلا على نظيره البولندي في اختبار جدي، إذ تكتسي المباراة أهمية كبيرة للجانبين المتنافسين على صدارة المجموعة رغم أفضلية المنتخب الإنجليزي «وصيف بطل أوروبا» الذي لم يفرط بأي نقطة وحقق 15 نقطة من 5 مباريات، وتحل بولندا ثانية بـ10 نقاط من 5 مباريات.

ويدخل الإنجليز اللقاء إثر فوزهم الكبير على أندورا 4/ 0، فيما سجل البولنديون فوزا ساحقا على سان مارينو 7/ 1.

بدورها تملك بلجيكا فرصة للابتعاد أكثر في صدارة المجموعة الخامسة عندما تحل ضيفا على بيلاروس.

ولم يخسر المنتخب البلجيكي بعد في هذه التصفيات محققا 13 نقطة من 5 مباريات (4 انتصارات وتعادل)، فيما اكتفى المنتخب البيلاروسي بثلاث نقاط من 4 مباريات.