شكرا لقرائتكم خبر الأخضر في أمان بهزيمة عمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - احتفظ المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بمقعده مقتسما صدارة المجموعة الثانية مع نظيره الأسترالي، وذلك بفوزه على مضيفه المنتخب العماني أمس 1/ 0، في المباراة التي جرت بملعب مجمع السلطان قابوس ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثانية بتصفيات المرحلة الثالثة والأخيرة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر.

ورفع الأخضر رصيده إلى 6 نقاط من فوزين متتاليين، حيث كان الأول على حساب فيتنام في الرياض 3/ 1، وهو ذات رصيد المنتخب الأسترالي عقب فوزه على فيتنام أمس 1/ 0، إلا أن فارق هدف وحيد هو ما منح أستراليا الصدارة.

في المقابل، تجمد رصيد المنتخب العماني عند 3 نقاط بعد فوزه في الجولة الأولى على اليابان.

وتصدى للتوقيع في مرمى عمان، المهاجم صالح الشهري في الدقيقة 42 من الشوط الأول، وهو الهدف الثاني له في مباراتين متتاليتين بعد أن سجل في مرمى فيتنام.

وساهمت خبرة لاعبي الأخضر في فرض السيطرة على مجريات المواجهة من خلال التكتيك الذي انتهجه الفرنسي هيرفي رينارد، وظهر ذلك في هدف المباراة الوحيد الذي نجح خلاله صالح الشهري في ترجمة جملة تكتيكية قادها قائد الأخضر سلمان الفرج الذي أرسل بدوره كرة للمتقدم فهد المولد هيأها الأخير بلمسة أجمل عندما مررها للمندفع صاحب الشهري، والذي عالجها بتسديدة على يسار الحارس.

وشهدت الدقائق الأولى تكافؤا في وسط الملعب، فيما كانت أولى المحاولات سعودية عن طريق عرضية ياسر الشهراني.

وفرض حارس الأخضر محمد العويس نجما للمباراة من خلال تصديه لكرات خطيرة أبرزها رأسية خالد الهاجري بداية الشوط الثاني الذي شهد أيضا خطورة سعودية من خلال رأسيتي صالح الشهري وعبدالإله العمري.

وظهرت الخطورة العمانية في الدقائق الأخيرة للمباراة، حيث كان قريبا من التعادل إلا أن براعة العويس حالت دون ذلك بمنعه كرتي صلاح اليحيائي في الدقيقة 90 والمقبالي في الدقيقة 91.

ترتيب مجموعة الأخضر (الثانية)

1 - أستراليا: 6 نقاط و4 أهداف (له 4 أهداف نظيفة)

2 - السعودية: 6 نقاط و4 أهداف (له 4 وعليه هدف)

3 - عمان: 3 نقاط (له هدف وعليه هدف) 4 - اليابان: 3 نقاط (له هدف وعليه هدف)

5 - فيتنام: بدون نقاط (له هدف وعليه 4 أهداف)

6 - الصين: بدون نقاط (عليه 4 أهداف)