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عمر عصر ومريم الهضيبي يتوجان ببطولة إفريقيا لتنس الطاولة

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الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

حقق عمر عصر، ومريم الهضيبى، لاعبا النادى الأهلى ومنتخب مصر، بطولة أفريقيا لتنس الطاولة.

وتوج عمر عصر بالبطولة بعد فوزه على أورونا النيجيرى بنتيجة 4/1، في المباراة التي أقيمت في الكاميرون.

كما نجحت مريم الهضيبى فى التتويج ببطولة أفريقيا لتنس الطاولة بعد الفوز على هنا جودة بنتيجة 4 أشواط لثلاثة فى مباراة ماراثونية بين بطلتى النادى الأهلى فى البطولة التي أقيمت في الكاميرون.

وحسمت مريم الهضيبى الشوط الأول لصالحها 14/ 12، وردت هنا جودة بالفوز فى الشوط الثانى 11 /5، وتقدمت هنا جودة بالشوط الثانى لها والثالث من عمر المباراة بنتيجة 11/ 7، وعززت هنا تقدمه بحسم الشوط الرابع لصالحها 13/ 11، وقلصت مريم الهضيبى النتيجة بالفوز بالشوط الخامس 11/6، واستطاعت مريم التعادل فى الشوط السادس بنتيحة 13/ 11، لتتجه المباراة لشوط فاصل والتى حسمته مريم الهضيبى بنتيجة 11/5، للتتويج بلقب أفريقيا.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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