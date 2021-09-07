فلاشينغ ميدوز: مدفيديف في نصف النهائي للموسم الثالث توالياً

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نيويورك: تأهّل الروسي دانيال مدفيديف المصنّف ثانياً إلى نصف نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، للموسم الثالث توالياً بوضعه حدّاً لمغامرة الهولندي بوتيك فان دي زاندشولب بالفوز عليه 6-3-6-صفر و4-6 و7-5 على ملاعب فلاشينغ ميدوز.

وبدا مدفيديف في طريق لفوز سهل على الهولندي ابن الـ25 عاماً المصنّف 117 عالمياً بعدما حسمه المجموعتين الأوليين من دون مقاومة، لكنّه عانى بعدها وخسر الثالثة قبل أن يحسم الأمور لصالحه في الرابعة.

ويلتقي مدفيديف في دور الأربعة الإسباني الواعد كارلوس الكاراز ابن الـ18 عاماً الذي أقصى اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس من ثمن النهائي، أو الكندي فيليكس أوجيه الياسيم الثاني عشر.

وبعد انتهاء مشواره عند الدورين الأول والثالث في مشاركتَيه الأوليين في البطولة الأميركية عامي 2017 و2018، نجح مدفيديف في الوصول إلى دور الأربعة للمرة الثالثة توالياً على أمل الذهاب هذه المرة حتى النهاية والفوز بلقبه الكبير الأول.

إيقاع مدفيديف

في 2019، وصل ابن الـ25 عاماً حتى المباراة النهائية قبل الخسارة أمام الإسباني رافايل نادال، فيما انتهى مشواره الموسم الماضي عند دور الأربعة بخروجه على يد النمسوي دومينيك تيم الذي تُوّج لاحقاً باللّقب على حساب الألماني ألكسندر زفيريف، لكنّه يغيب عن نسخة هذا العام بسبب الإصابة.

وفرض مدفيديف إيقاعه تماماً في مستهل المباراة وضرب باكراً بانتزاعه الشوط الأول على إرسال منافسه الهولندي، ثم كرّر الأمر في الشوط الخامس ليتقدّم 4-1، لكن الأخير رفض الإستسلام وقلّص الفارق 3-5 على إرسال الروسي لكنّه عاد وتنازل عن إرساله في الشوط التاسع، ليكون الحسم لصالح المصنّف ثانياً 6-3 في قرابة 35 دقيقة.

وكشّر مدفيديف عن أنيابه في المجموعة الثانية وكسر إرسال منافسه مرّتين في الشوطين الثاني والرابع ما سمح له بالتقدم 5-صفر، قبل أن يحسمها نظيفة 6-صفر على إرسال الهولندي.

لكن أداء الروسي تراجع في المجموعة الثالثة ما سمح لفان دي زاندشولب بالعودة إلى الأجواء والتقدّم 4-2 بعدما انتزع الشوط الخامس على إرسال منافسه، ما مكّنه في النهاية من حسمها 6-4.

مسيرة الروسي

وقبل هذه المجموعة، لم يخسر الروسي الذي وصل بداية الموسم الحالي إلى نهائي بطولة أستراليا المفتوحة قبل أن يخسر أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش ثم إلى ربع نهائي رولان غاروس حيث خسر أمام اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، أي مجموعة في المباريات التي خاضها في النسخة الحالية من البطولة الأميركية.

وبدا الهولندي لاعباً مختلفاً أيضاً في المجموعة الرابعة، إذ ردَّ على مدفيديف الشوط بالشوط وحتى عندما حصل الأخير على فرصة حسم اللّقاء في الشوط العاشر على إرسال منافسه، حافظ فان دي زاندشولب على رباطة جأشه وأنقذ الموقف، مدركاً التعادل 5-5، لكنّه عاد وتنازل عن إرساله في الشوط الحادي عشر، ما سمح للروسي بحسم المجموعة 7-5 واللّقاء في ساعتين و22 دقيقة.

وبتخلّصه من فان دي زاندشولب الذي بات ثالث لاعب فقط يصل إلى ربع النهائي بعد خوضه التصفيات في البطولة الأميركية إلى جانب الفرنسي نيكولا إسكودي عام 1999 واللّوكسمبورغي جيل مولر عام 2008، سيخوض مدفيديف دور الأربعة للمرة الرابعة في الغراند سلام.