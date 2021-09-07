شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون: أشعر بالراحة مع لجنة إدارة الزمالك.. ولا أعلم ما سيحدث بعد الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، بدور اللجنة السابقة واللجنة الحالية المكلفة بإدارة النادي، في مساعدة الفريق خلال الفترة الماضية بشتى الطرق من أجل تحقيق بطولة الدوري الممتاز.

وأضاف المدير الفني في تصريحات للموقع الرسمي للزمالك: "الإدارتين الحالية والسابقة ساعدتا الفريق على قدر استطاعتهما، وأعلم أن وجود لجان مؤقتة لا يمنحها الوقت الكافي لحل كل المشاكل لأنهم سيرحلون بعد فترة، ولكن اللجنة الحالية بقيادة حسين لبيب تبذل قصارى جهدها لتحقيق كافة متطلبات الفريق".

وأوضح كارتيرون أنه يشعر بالراحة في وجود الإدارة الحالية ولكنه لا يعلم ما سيحدث بعد الانتخابات المقبلة للقلعة البيضاء، مضيفا أن الزمالك يحتاج للاستقرار في الفترة المقبلة.

وكان الدكتور حسين السمري، المدير التنفيذي لنادى الزمالك، أعلن أنه تم إرسال خطاب إلى مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، يفيد بأن اللجنة المكلفة بإدارة النادي قررت عقد الجمعية العمومية يوم الجمعة الموافق 19 نوفمبر 2021، على أن يتم الدعوة لعقدها يوم الجمعة الموافق الأول من أكتوبر من العام الحالى بالجرائد الرسمية والموقع الإلكتروني.

وأضاف الدكتور السمري أن جدول الأعمال يتضمن النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية، وبرامج النشاط وخطة العمل، واعتماد الموازنة والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية، ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة، وأوضح الدكتور السمري أن جدول الأعمال يتضمن أيضا انتخاب مجلس الإدارة طبقا للائحة الاسترشادية التى يسير عليها النادي حاليا، مع تقييم مراقب الحسابات وتحديد مكافآته.