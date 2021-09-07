شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد القادر: الأهلى هو "طموحى".. وسأحارب على المشاركة أساسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد عبد القادر لاعب الأهلى العائد من الإعارة من سموحة، أن طموحه هو المشاركة بشكل أساسى مع النادى الأهلى في الموسم المقبل.

وقال أحمد عبد القادر في تصريحات لقناة الأهلى: "خرجت للإعارة الموسم الماضى بعدما أبلغنى موسيمانى بأن مشاركتى ستكون قليلة في مباريات الأهلى، والآن هو من طلب عودتى".

وأضاف عبد القادر: "طموحي هو التواجد في الأهلي، وهذه المرة هو من طلب عودتي، ولا يوجد أحد يأتي ويلعب فورًا، وسأحارب على الفرصة".

وتابع: "راضٍ عن أول مواسمى في الدورى الممتاز، ونادى سموحة نادى مستقر يساعد على التألق، وأدين بالفضل للكابتن أحمد سامى الذى ساعدنى على التألق ورفض إشراكى في البداية حتى أتأقلم مع اللاعبين لذلك غبت عن أول 3 مباريات ثم بدأت في المشاركة تدريجيا حتى تألقت مع الفريق".

جاء إعلان النادي الأهلي بعودة أحمد عبد القادر لاعب المارد الأحمر من الإعارة فى صفوف سموحة، بعد موافقة موسيماني المدير الفني للأهلي على عودته بعد تألقه مع الفريق السكندرى طوال الموسم فى مركز صانع الألعاب وتسجيله تسعة أهداف، ليخطف أنظار عشاق الرداء الأحمر.