شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل عودة بيراميدز للتدريبات 24 ساعة بسبب صيانة الملعب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز تأجيل عودة فريق الكرة للتدريبات استعدادا للموسم الجديد والمرحلة المقبلة، لمدة 24 ساعة أخرى.
وكان من المنتظر عودة الفريق للتدريبات بداية من مساء الأربعاء بعد الراحة التي حصل عليها الفريق وختام الدوري بالفوز على غزل المحلة بستة أهداف دون مقابل.
أوضح هاني سعيد فى تصريحات صحفية نقلها المركز الإعلامى، أنه تم تأجيل عودة الفريق للتدريبات 24 ساعة لتكون مساء الخميس بدلا من الأربعاء بسبب بعض الظروف الخاصة بصيانة ملعب تدريبات النادي.
ويستعد بيراميدز لموعد انطلاق الدوري الممتاز بعد الراحة السلبية التي منحها اتحاد الكرة لجميع الأندية حتى 21 سبتمبر الجاري، وكذلك انتظارا لتحديد موعد استكمال ما تبقى من مباريات بطولة كأس مصر.
وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، قرر استئناف النشاط الكروي بإقامة مباراة السوبر عن الموسم الماضي بين الأهلي وطلائع الجيش يوم 21 سبتمبر الحالي .
فيما تقام مباراتي دور ال16 لكأس مصر ( الأهلي مع انبي وسموحة مع بيراميدز) يوم 25 سبتمبر، ومباراة دور ال8 بين الفائزين في المباراتين يوم 29 سبتمبر ، على أن تقام مباراة الدور قبل النهائي بين الزمالك وأسوان يوم 2 أكتوبر والمباراة الأخرى بين الفائز في دور الثمانية مع بتروجيت يوم 3 أكتوبر.
فيما تقام المباراة النهائية للكأس يوم 19 أكتوبر .