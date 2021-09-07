شكرا لقرائتكم خبر عن ياسين و صدقى و العشرى أبرز المرشحين لتدريب غزل المحلة عقب رحيل مختار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل مسئولي غزل المحلة في مفاوضات مع بعض المدربين لتولى قيادة الفريق خلفا للمدرب مختار مختار الذى تقدم باعتذار عن أستكمال مهمة تدريب الفريق خلال المرحلة المقبلة .

وجاءت أبرز الأسماء المرشحة لتولى قيادة فريق غزل المحلة، ربيع ياسين مدرب فريق بتروجيت و حمادة صدقى المدير الفني لفريق سموحة السابق و طارق العشرى المدير الفني لفريق المصرى البورسعيدى السابق .

وأوضح محمود شرف مدير المركز الاعلامى بنادى غزل المحلة أنه يوجد اجتماع مساء اليوم في نادى غزل المحلة للجنة الكرة لاختيار مدير فنى جديد للفريق .

ولم يٌكمل مختار مختار أسبوعا فى مهمته مع الغزل، حيث تولى المهمة فى 30 أغسطس الماضى، لخلافة خالد عيد الذى تم اقالته بعد نجاحه فى الابقاء على الفريق بالدورى الممتاز.

وسبق تولى مختار تدريب غزل المحلة عام 2003 وقاده للمركز السابع في الدوري الممتاز.