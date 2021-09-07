شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً .. أسامة فيصل مهاجم الزمالك الشاب إعارة للبنك الأهلي لمدة موسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

نجحت لجنة الكرة بنادي البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار في ضم أسامة فيصل لاعب نادي الزمالك موسم علي سبيل الإعارة .

وجاء ضم أسامة فيصل للبنك الاهلى بعد الإتفاق مع مسؤولي نادي الزمالك ، ويلعب أسامة فيصل في مركز رأس الحربة ليكون إضافة قوية لخط هجوم فريق البنك الأهلي الموسم القادم .

وإجتمع اليوم اللواء أشرف نصار رئيس مجلس إدارة نادي البنك الاهلي مع أعضاء الجهاز الفني لفريق الكره الاول بقياده خالد جلال المدير الفني قبل إنطلاق المران الأول لفريق البنك الاهلي استعدادا للموسم الكروى الجديد .

حرص اللواء أشرف نصار علي تحفيز الجهاز الفني وطالبهم بضرورة تحقيق نتائج إيجابية خلال الموسم المقبل تليق بإسم نادي البنك الاهلي وأكد علي ثقه مجلس إدارة النادي في القدرات للجهاز الفني واللاعبين .وفي نهاية الجلسة تعاهد الجهاز الفني بإظهار الوجه الحقيقي لفريق البنك الأهلي هذا الموسم.