شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 7 / 9 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 7 / 9 / 2021 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، منتخب مصر يواجه ليبيا يومىّ 9 و12 أكتوبر المقبل فى تصفيات كأس العالم منتخب مصر يواجه ليبيا يومىّ 9 و12 أكتوبر المقبل فى تصفيات كأس العالم رسميا.. اتحاد الكرة يعلن انطلاق الدورى الجديد 25 أكتوبر لجنة الاستئناف باتحاد الكرة تنظر تظلم الزمالك على عقوبات احتفالية الدرع الأسبوع المقبل اتحاد الكرة يدعو أندية الممتاز لانتخاب الرابطة يوم 19 سبتمبر اتحاد الكرة: مباريات كأس مصر تقام بالقوائم الجديدة للأندية مختار مختار يستقيل من تدريب غزل المحلة الأهلي يجهز الصفقات الجديدة للمشاركة في السوبر المحلي كارتيرون يرفض محاولات الصلح الأخيرة مع جنش ويتمسك برحيله عبد الله جمعة خارج حسابات كارتيرون فى الموسم الجديد