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حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 7 / 9 / 2021

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شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد المصرية اليوم الثلاثاء 7 / 9 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 7 / 9 / 2021 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، منتخب مصر يواجه ليبيا يومىّ 9 و12 أكتوبر المقبل فى تصفيات كأس العالم 

منتخب مصر يواجه ليبيا يومىّ 9 و12 أكتوبر المقبل فى تصفيات كأس العالم

 

منتخب مصر يواجه ليبيا يومىّ 9 و12 أكتوبر المقبل فى تصفيات كأس العالم

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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