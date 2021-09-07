شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى البدري: الشناوى وأشرف تجارب حفزتنى للعودة للاهلى .. ونصائح افشة "غالية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مصطفى البدري، مهاجم الأهلي الجديد المنضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم قادمًا من نادي الإنتاج الحربي، اختص الموقع الرسمي للأهلي بهذا الحوار، الذي تحدث فيه عن كواليس المفاوضات، ولماذا فضل عرض الأهلي عن العروض التي تلقاها، وكيف حسمت رغبته الانتقال للأهلي ، كما تحدث عن علاقته باللاعبين ومثله الأعلى وغيرها من الأمور في هذا الحوار الشامل.

في البداية تحدث مصطفى البدري عن عودته مجددًا إلى الأهلي وقال: «أنا سعيد للغاية بعودتي من جديد إلى الأهلي، الذي أعتبره بيتي وصاحب الفضل في كل ما وصلت إليه، بعد أن قضيت فترة في قطاع الناشئين كانت سببًا في تطور مستواي وظهوري بشكل جيد مع فريق الإنتاج الحربي، ولهذا أعتبر عودتي هي أسعد أيام حياتي».

وكشف البدري عن جانب من المفاوضات التي دارت بين الأهلي والإنتاج الحربي حتى تمت الصفقة وقال: «لم أصدق نفسي عندما تواصل معي أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي وأخبرني عن رغبة الأهلي في الحصول على خدماتي. لحظتها كدت أطير من الفرحة، ووافقت على الفور وبدون تردد».

وتحدث لاعب الأهلي الجديد عن لحظة رحيله وقال: «عندما رحلت عن النادي بعد فترة في قطاع الناشئين كنت حزينًا للغاية، والدتي كانت دائمًا تسألني لماذا لم تستمر مع النادي وكنت أؤكد لها أنني سوف أقاتل لكي أعود من جديد وأحقق حلمها. وكانت هناك نماذج وضعتها نصب عيني لتحفيزي على العودة مثل الكابتن محمد الشناوي والكابتن أيمن أشرف فقد رحلا عن النادي ثم عادا ليحققا مسيرة عظيمة للغاية».

وعن طموحاته في الفترة المقبلة قال مصطفى البدري: «بالتأكيد عندي طموحات كثيرة ، وأعلم أن الأمور لا تتعلق بالمستوى الفني فقط وإنما هناك جوانب عديدة أهمها الشخصية القوية داخل الملعب والالتزام الشديد طوال الوقت».

وكشف لاعب الأهلي الجديد عن النصائح التي قدمها له محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي، وقال: «تحدث معي أفشة ، وأشاد بي وقدم لي العديد من النصائح لكي أكون أكثر فاعلية على مرمى المنافسين وأن أتمركز وأتحرك بشكل سليم، وهي نصائح غالية من لاعب كبير وقد أفادتني بشدة. أشكره بشدة على موقفه وأتمنى أن أتعلم منه الكثير خلال الفترة المقبلة».

واختتم مصطفى البدري حديثه بتوجيه رسالة إلى جماهير الأهلي قال فيها: «أقول لجماهير النادي أنتم السند دائمًا، وأعرف أنكم السبب في الفوز بكل البطولات. أشكركم على تشجيعكم ودعمكم لي حتى قبل أن أرتدي قميص الأهلي.. سأظل مدينًا لكم طوال عمري ».