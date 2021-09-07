شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يكتفي بالـ5 صفقات فى الميركاتو الصيفي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتفي مسئولو النادي الأهلي بالصفقات الخمسة التي أبرمها النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث أغلق الجهاز الفني ملف الصفقات الجديدة بعد تلبية احتياجاته من الصفقات الجديدة وسد العجز في المراكز التي عانت من النقص في الموسم الماضي.

وكشف أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي في تصريحات تلفزيونية أن ناديه اكتفى بالصفقات التي تم إبرامها في الميركاتو الصيفي الحالي وهي ضم بيرسي تاو من برايتون الإنجليزي ولويس ميكيسوني من سيمبا التنزاني وحسام حسن من سموحة وكريم فؤاد من النجوم وأخيرا مصطفى البدري من الإنتاج الحربي.

وشدد توفيق على أن كل الصفقات كانت صعبة لكن بيرسي تاو كانت صعبة للغاية، ولكن ️المفاوضات مع برايتون وصلت لشهر ونصف تقريبًا وكان مطلوب مبلغ كبير جدًا في البداية، مضيفا أن إقناع اللاعب بترك إنجلترا والقدوم لمصر اتخذ وقتًا لكن موسيماني ساعدنا بصورة كبيرة في ذلك، ولكن في النهاية اللاعب فضل القدوم للأهلي رغم وجود عروض أخري من بينها من بلجيكا.

وفيما يخص ميكيسوني أكد أنه عمل مع موسيماني في صن داونز وتمت إعارته أكثر من مرة لكن اللاعب انتقل نهائيًا لسيمبا، و️اللاعب تطور كثيرًا فهو لاعب مميز جدًا وجعان كورة وهذا يظهر في طريقة اهدافه.

وقرر الجهاز الفني للأهلي عودة الثنائي أحمد عبد القادر وعمار حمدي بعد انتهاء إعارتهما إلى سموحة والاتحاد السكندري، ليتم قيدهما في قائمة الفريق الأحمر للموسم الجديد.

وجاءت جميع تعاقدات الأهلي الصيفية في مركز الهجوم سواء في أو رأس الحربة أو صانع الألعاب.

ورغم اهتمام الأهلي بالتعاقد مع حارس مرمى في الميركاتو الصيفي الحالي، إلا أنه تم إغلاق باب التعاقد مع حارس مرمى في الصيف الحالي بسبب مغالاة الأندية المالكة لحقوق التعاقد مع الحراس المستهدفين في مطالبهم المالية للتخلي عن لاعبيهم، وإعلان الجهاز الفني ثقته في الحراس الثلاثة الموجودين وهم محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.