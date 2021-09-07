ليبيا تخطف فوزًا صعبًا أمام أنجولا وتتصدر مجموعة مصر في تصفيات المونديال

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

خطف منتخب ليبيا فوزًا صعبًا أمام نظيره الأنجولي، بهدف نظيف، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وسجل هدف منتخب ليبيا في مرمى منتخب أنجولا لاعبه عمر الخوجة في الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول من اللقاء.

ورفع منتخب ليبيا رصيده بهذا الفوز للنقطة 6 في صدارة مجموعته بفارق نقطتين عن المنتخب الوطني صاحب المركز الثاني، فيما يتذيل منتخب أنجولا ترتيب المجموعة بدون رصيد.

وإليكم ملخصًا بأبرز أحداث المباراة:

مرت 15 دقيقة أولى من عمر المباراة وسط سيطرة متبادلة من قبل لاعبي المنتخبين دون أي خطورة حقيقة على مرمى أي منهما.

وتقدم منتخب ليبيا في الدقيقة 43 عن طريق لاعبه عمر الخوجة.

وانطلق الشوط الثاني بسيطرة نسبية من قبل لاعبي منتخب أنجولا في محاولة لإداراك التعادل ولكنهم واجهوا صعوبة في اختراق الدفاع الليبي.

وسنحت للمنتخب الأنجولي فرصة للتسجيل في الدقيقة 50 بعد حصوله على ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة جزاء منتخب ليبيا أخطأ دفاع منتخب ليبيا في إيعادها لتصل للاعب أنجولا داخل منطقة الجزاء ولكنه سددها في دفاع ليبيا لتخرج ركنية نُفذت وأبعدها الدفاع الليبي.

واستمرت سيطرة منتخب أنجولا في الدقائق الخمس التالية على الكرة وسط كرات مرتدة على استحياء من لاعبي منتخب ليبيا ولكن دون أي خطورة حقيقة.

وكاد المنتخب الليبي يُسجل الهدف الثاني في الدقيقة 84 بعد تسديدة مباغته من لاعبه محمد الطبال ولكن تصدى لها حارس أنجولا على مرتين.

وكاد يتعادل منتخب أنجولا في الدقيقة 90+1 ولكن تصدى حارس منتخب ليبيا للكرة وأبعدها لركنية وسط مطالبات من لاعبي أنجولا بركلة جزاء.