رسمياً.. البنك الأهلي يضم أسامة فيصل من الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

أعلن نادي البنك الأهلي، نجاحه في التعاقد مع لاعب نادي الزمالك، أسامة فيصل على سبيل الإعارة خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشار نادي البنك الأهلي، عبر بيان رسمي صادر اليوم الثلاثاء، إلى أن تعاقده مع لاعب الزمالك سيكون على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وكان نادي البنك الأهلي، قد تعاقد مع لاعب الزمالك، كريم بامبو، بصورة نهائية خلال الانتقالات الصيفية الجارية بمقابل مادي 10 مليون جنيه.

يُذكر أن أسامة فيصل قد شارك مع الزمالك خلال الموسم الماضي في 14 مباراة ببطولتي الدوري ودوري أبطال أفريقيا؛ حيث سجل هدفًا خلال 242 دقيقة لعب.