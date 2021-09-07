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أحمد عبدالقادر: بكيت بسبب هدف "أفشة".. وكنت أتمنى الإنضمام للمنتخب الأولمبي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أكد أحمد عبد القادر لاعب النادي الأهلي، أنه كان حزيناً لعدم انضمامه للمنتخب الأولمبي في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020، مشيراً إلى أنه بكى بسبب هدف محمد مجدي "أفشة" لاعب الفريق في نهائي أفريقيا عام 2019 أمام الزمالك.

وقال عبد القادر في تصريحات لقناة النادي الأهلي: "بكيت عندما أحرز أفشة هدف الفوز في نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الزمالك، والفرحة لا يمكن وصفها".

وأضاف: "كنت حزين جدا لعدم استدعائي لمنتخب مصر الأولمبي المشارك في أولمبياد طوكيو".

واختتم لاعب الأهلي: "لكن هذا قرار الجهاز الفني ولا يمكنني التدخل فيه، ولكن بالطبع على المستوى الشخصي كنت أتمنى التواجد وتمثيل منتخب مصر".

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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