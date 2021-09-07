أحمد عبدالقادر: سأحارب على الفرصة في الأهلي.. وموسيماني يحفزني بشكل كبير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أكد أحمد عبد القادر لاعب النادي الأهلي، أن بيتسو موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء يحفزه بشكل كبير، مشيراً إلى أنه سيحارب على الفرصة داخل جدران النادي الأحمر.

وقال عبدالقادر في تصريحات لقناة النادي الأهلي: "أرى أن نادي سموحة من الأندية المستقرة في الدوري، ومن خلال حديث بعض لاعبي الأهلي الذين لعبوا هناك، انتقلت للفريق".

وأضاف: "فرج عامر من أوائل الناس التي تحدثت معي وكان يدعمني بشكل كبير ويوجه لي وجهة نظر النادي واللاعبين وأشكره وهو يعتبر الأب الروحي لي".

وأكمل: "بدأت لعب الكرة وأنا ألعب في مركز رقم 10، وبعد ذلك بدأت اللعب في مركز الجناح، ولكن أفضل مركزين أرتاح فيهم واستطيع تقديم أداء جيد هم مركز رقم 10 والجناح الأيسر".

وتابع عبد القادر: "حديثي مع بيتسو موسيماني كان بعد لقاء الأهلي وسموحة في الدور الثاني، وحفزني بشكل كبير وقال لي أننا سننتظرك الموسم القادم وقال لي عن بعد النواقص التي أحتاج التركيز عليها".

وواصل: "كابتن أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي تحدث معي وهو من أخبرني بالعودة للنادي الأهلي الموسم المقبل وكان يتواصل معي دائماً ولكني لم أكن أقول شيء عن هذا الأمر، وكنت سعيد جدا بالعودة للنادي الأهلي وهذا أمر طبيعي".

واختتم عبد القادر: "طموحي هو الوجود في النادي الأهلي، وموسيماني قال لي مسبقاً أن نسبة مشاركتي ستكون قليلة ولذلك خرجت للإعارة، ولكن هذه المرة هو من طلب عودتي، ولا يوجد أحد يأتي يلعب فوراً وسأحارب على الفرصة، وأي أحد له الشرف اللعب في البطولات الكبيرة التي يشارك فيها النادي الأهلي، وسأبذل أقصى جهد لي وأستمر بتقديم نفس مستواي".