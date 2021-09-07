فرج عامر: أحمد عبدالقادر سيصنع الفارق مع الأهلي.. وكنت أتمنى استمراره مع سموحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أكد محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة، أنه كان يتمنى استمرار أحمد عبد القادر لاعب الأهلي، في صفوف الفريق السكندري، مشيراً إلى أنه سيصنع الفارق مع الفريق الأحمر.

وقال فرج عامر في تصريحات لقناة "الأهلي": "كنت أعلم أن السبب الوحيد الذي قد يعيد أحمد عبد القادر لمصر هو اللعب للنادي الأهلي والوصول لمنتخب مصر، وكنت أتابعه بشكل كبير وهو في الاحتراف".

وأضاف: "تحدثت مع محمود الخطيب في جلسة خاصة بشأنه، وقلت له أنني أريد التعاقد معه لمدة سنتين إعارة، مع شرط أن الأهلي يريد إعادته بعد انتهاء السنة الأولى، وكنت أراهن على موهبته ولديه ثقة في قدراته، وكان البعض يستغرب من هو، وله لمسات ولحظات جميلة واستطاع التعبير عن نفسه".

وأكمل: "كنت أتمنى أن يستمر مع نادي سموحة ولكن هذا ليس قراري، فالقرار يعود له وللنادي الأهلي، وتفاجئت عندما لم يذهب مع المنتخب في اليابان وأنه لم ينضم للمنتخب الأول ولكن هذا قرار المديرين الفنيين الذي يُحترم".

وتابع فرج عامر: "الأهلي به العديد من النجوم، وإذا أخذ الفرصة بشكل جيد سيكون من اللاعبين الذين يصنعون الفارق وسيكون له دور فعال، والأمر سيعود للمدير الفني وأسلوبه، وأحمد عبد القادر قادر على تحمل الضغوط الموجودة في النادي الأهلي".

واختتم رئيس سموحة: "كنت جاد مع كل من تناقشت معهم بشأن حسام حسن، وكان يريده 4 أندية، والأهلي تحدث معي بشأنه عن طريق محمود الخطيب في مكالمة هاتفية، وأنهى هذا الاتفاق خلال 10 دقائق، وأتوقع أن يكون هداف الأهلي ومنتخب مصر الأول، وسيكون من الصفقات المشهود لها في النادي الأهلي".