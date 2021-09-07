السعودية تفوز على عمان في التصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 ـ ( د ب أ):

فاز المنتخب السعودي لكرة القدم على مضيفه العماني 1 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية بالدور النهائي بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر، والتي شهدت أيضا فوز اليابان على الصين 1 / صفر وأستراليا على فيتنام بذات النتيجة.

وسجل هدف المنتخب السعودي صالح الشهري في الدقيقة 42.

ورفع المنتخب السعودي رصيده إلى ست نقاط ليتقاسم صدارة الترتيب مع المنتخب الأسترالي، وتوقف رصيد المنتخب العماني عند ثلاث نقاط في المركز الثالث.

وفي المباراة الثانية، فاز المنتخب الياباني على مضيفه الصيني 1 / صفر.

ويدين المنتخب الياباني بالفضل في هذا الفوز للاعبه يويا أوساكو الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 40.

وحصد المنتخب الياباني أول ثلاث نقاط له حيث خسر في الجولة الأولى أمام المنتخب العماني بهدف نظيف، فيما ظل المنتخب الصيني بلا رصيد حيث سبق له الخسارة أمام المنتخب الأسترالي صفر / 3.

وفي المباراة الثالثة، فاز المنتخب الأسترالي على مضيفه الفيتنامي بهدف نظيف سجله رايان جرانت في الدقيقة 43.

ورفع المنتخب الأسترالي رصيده إلى ست نقاط، في صدارة الترتيب، وظل المنتخب الفيتنامي بلا رصيد، حيث سبق له الخسارة أمام المنتخب السعودي 1 / 3.