مصطفى البدري: حطمت هاتفي بعد هدف أفشة في الزمالك.. وسأكرر ما فعله الشناوي وأشرف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:
أكد مصطفى البدري لاعب النادي الأهلي الوافد إليه من الإنتاج الحربي، أن انتقاله إلى القلعة الحمراء جاء بعد تفضيله للعرض المقدم من جانبها على عدد من العروض الأخرى.
وأشار البدري في حوار نشره الموقع الرسمي للنادي الأهلي، إلى أنه كان دائمًا ما يضع العروض المقدمة من الأندية الأخرى في المرتبة الثانية، منتظرًا تحركًا من القلعة الحمراء لضمه.
وقال البدري: "أنا سعيد للغاية بعودتي من جديد إلى الأهلي، الذي أعتبره بيتي وصاحب الفضل في كل ما وصلت إليه، بعد أن قضيت فترة في قطاع الناشئين كانت سببًا في تطوري وظهوري بشكل جيد مع فريق الإنتاج الحربي، ولهذا أعتبر عودتي هي أسعد أيام حياتي".
وأضاف: "لم أصدق نفسي عندما تواصل معي أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي وأخبرني عن رغبة الأهلي في الحصول على خدماتي، لحظتها كدت أطير من الفرحة، ووافقت على الفور وبدون تردد، فالانضمام إلى نادي القرن شرف لا يضاهيه شيء آخر".
وأكمل: "عندما كنت أتلقى أي عرض كنت أضعه في المرتبة الثانية، منتظرًا أي تحرك من الأهلي وهو ما تحقق، عندما رحلت عن النادي بعد فترة في قطاع الناشئين كنت حزينًا للغاية، والدتي كانت دائمًا تسألني لماذا لم تستمر مع النادي وكنت أؤكد لها أنني سوف أقاتل لكي أعود من جديد وأحقق حلمها".
وأردف: "كانت هناك نماذج وضعتها نصب عيني لتحفيزي على العودة مثل محمد الشناوي وأيمن أشرف فقد رحلا عن النادي ثم عادا ليحققا مسيرة عظيمة للغاية".
وعن طموحاته في الفترة المقبلة، فقال البدري: "بالتأكيد عندي طموحات كثيرة، وأعلم أن الأمور لا تتعلق بالمستوى الفني فقط وإنما هناك جوانب عديدة أهمها الشخصية القوية داخل الملعب والالتزام الشديد طوال الوقت".
وأكد البدري أن محمد مجدي "أفشة" لاعب الأهلي وجه له عدد من النصائح، حيث قال: "تحدث معي وأشاد بي وقدم لي العديد من النصائح لكي أكون أكثر فاعلية على مرمى المنافسين وأن أتمركز وأتحرك بشكل سليم، وهي نصائح غالية من لاعب كبير وقد أفادتني بشدة. أشكره بشدة على موقفه وأتمنى أن أتعلم منه الكثير خلال الفترة المقبلة».
وأضاف: "الفريق سوف يخوض منافسات قوية وصعبة في الموسم الجديد، وبالتأكيد الأهلي لا يعرف سوى الفوز ولا يلعب إلا على المركز الأول، وقد سبق وحصل الأهلي على المركز الثالث في البطولة العالم للأندية في النسخة الماضية والآن يعود للمشاركة في النسخة القادمة محملًا بطموحات وأحلام كبيرة لإسعاد جماهيره".
وأوضح: "أنا مشجع للأهلي منذ طفولتي، ولا أتحكم في انفعالاتي خلال المباريات، وأتذكر في مباراة نهائي إفريقيا أمام الزمالك عندما أهدر حسين الشحات فرصة محققة كاد قلبي يتوقف، ولكني كنت واثقًا في قدرة اللاعبين على التسجيل، وعندما سجل أفشة الهدف الثاني احتفلت بشدة لدرجة أنني كسرت هاتفي دون قصد من شدة الفرحة الجنونية، ولهذا أتمنى أن أسجل هدفًا مثله لأن هذه الأهداف تظل محفورة في سجلات التاريخ لأنها حسمت العديد من البطولات الغالية".
وأكمل: "محمود الخطيب بالنسبة لي هو المثل الأعلى والقدوة، لأنه أسطورة مصر وإفريقيا ووصل إلى مكانة فريدة في قلوب الجميع وعلى مر الأجيال، ومن الصعب أن تجد شخصية مثله بما حققه من إنجازات وبطولات كلاعب ورئيس نادٍ، فقد تمنيت اللعب في جيله ولكن لحسن حظي أنني أصبحت لاعبًا في الأهلي في فترة وجوده رئيسًا للنادي".
واختتم البدري حديثه بتوجيه رسالة لجماهير الأهلي، قال خلالها: "أقول لهم أنتم السند دائمًا، وأعرف أنكم السبب في الفوز بكل البطولات، أشكركم على تشجيعكم ودعمكم لي حتى قبل أن أرتدي قميص الأهلي، سأظل مدينًا لكم طوال عمري".