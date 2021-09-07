مصطفى البدري: حطمت هاتفي بعد هدف أفشة في الزمالك.. وسأكرر ما فعله الشناوي وأشرف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

أكد مصطفى البدري لاعب النادي الأهلي الوافد إليه من الإنتاج الحربي، أن انتقاله إلى القلعة الحمراء جاء بعد تفضيله للعرض المقدم من جانبها على عدد من العروض الأخرى.

وأشار البدري في حوار نشره الموقع الرسمي للنادي الأهلي، إلى أنه كان دائمًا ما يضع العروض المقدمة من الأندية الأخرى في المرتبة الثانية، منتظرًا تحركًا من القلعة الحمراء لضمه.

وقال البدري: "أنا سعيد للغاية بعودتي من جديد إلى الأهلي، الذي أعتبره بيتي وصاحب الفضل في كل ما وصلت إليه، بعد أن قضيت فترة في قطاع الناشئين كانت سببًا في تطوري وظهوري بشكل جيد مع فريق الإنتاج الحربي، ولهذا أعتبر عودتي هي أسعد أيام حياتي".

وأضاف: "لم أصدق نفسي عندما تواصل معي أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي وأخبرني عن رغبة الأهلي في الحصول على خدماتي، لحظتها كدت أطير من الفرحة، ووافقت على الفور وبدون تردد، فالانضمام إلى نادي القرن شرف لا يضاهيه شيء آخر".

وأكمل: "عندما كنت أتلقى أي عرض كنت أضعه في المرتبة الثانية، منتظرًا أي تحرك من الأهلي وهو ما تحقق، عندما رحلت عن النادي بعد فترة في قطاع الناشئين كنت حزينًا للغاية، والدتي كانت دائمًا تسألني لماذا لم تستمر مع النادي وكنت أؤكد لها أنني سوف أقاتل لكي أعود من جديد وأحقق حلمها".

وأردف: "كانت هناك نماذج وضعتها نصب عيني لتحفيزي على العودة مثل محمد الشناوي وأيمن أشرف فقد رحلا عن النادي ثم عادا ليحققا مسيرة عظيمة للغاية".

وعن طموحاته في الفترة المقبلة، فقال البدري: "بالتأكيد عندي طموحات كثيرة، وأعلم أن الأمور لا تتعلق بالمستوى الفني فقط وإنما هناك جوانب عديدة أهمها الشخصية القوية داخل الملعب والالتزام الشديد طوال الوقت".

وأكد البدري أن محمد مجدي "أفشة" لاعب الأهلي وجه له عدد من النصائح، حيث قال: "تحدث معي وأشاد بي وقدم لي العديد من النصائح لكي أكون أكثر فاعلية على مرمى المنافسين وأن أتمركز وأتحرك بشكل سليم، وهي نصائح غالية من لاعب كبير وقد أفادتني بشدة. أشكره بشدة على موقفه وأتمنى أن أتعلم منه الكثير خلال الفترة المقبلة».

وأضاف: "الفريق سوف يخوض منافسات قوية وصعبة في الموسم الجديد، وبالتأكيد الأهلي لا يعرف سوى الفوز ولا يلعب إلا على المركز الأول، وقد سبق وحصل الأهلي على المركز الثالث في البطولة العالم للأندية في النسخة الماضية والآن يعود للمشاركة في النسخة القادمة محملًا بطموحات وأحلام كبيرة لإسعاد جماهيره".

وأوضح: "أنا مشجع للأهلي منذ طفولتي، ولا أتحكم في انفعالاتي خلال المباريات، وأتذكر في مباراة نهائي إفريقيا أمام الزمالك عندما أهدر حسين الشحات فرصة محققة كاد قلبي يتوقف، ولكني كنت واثقًا في قدرة اللاعبين على التسجيل، وعندما سجل أفشة الهدف الثاني احتفلت بشدة لدرجة أنني كسرت هاتفي دون قصد من شدة الفرحة الجنونية، ولهذا أتمنى أن أسجل هدفًا مثله لأن هذه الأهداف تظل محفورة في سجلات التاريخ لأنها حسمت العديد من البطولات الغالية".

وأكمل: "محمود الخطيب بالنسبة لي هو المثل الأعلى والقدوة، لأنه أسطورة مصر وإفريقيا ووصل إلى مكانة فريدة في قلوب الجميع وعلى مر الأجيال، ومن الصعب أن تجد شخصية مثله بما حققه من إنجازات وبطولات كلاعب ورئيس نادٍ، فقد تمنيت اللعب في جيله ولكن لحسن حظي أنني أصبحت لاعبًا في الأهلي في فترة وجوده رئيسًا للنادي".

واختتم البدري حديثه بتوجيه رسالة لجماهير الأهلي، قال خلالها: "أقول لهم أنتم السند دائمًا، وأعرف أنكم السبب في الفوز بكل البطولات، أشكركم على تشجيعكم ودعمكم لي حتى قبل أن أرتدي قميص الأهلي، سأظل مدينًا لكم طوال عمري".