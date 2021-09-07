التعادل الإيجابي يخيم على مواجهة سوريا والإمارات بتصفيات المونديال

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 ـ ( د ب أ):

خيّم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق على مباراة منتخب سوريا مع نظيره الإماراتي اليوم الثلاثاء خلال المباراة التي جمعتهما على استاد الملك عبد الله الثاني في عمان ضمن الجولة الثانية من المجموعة الأولى للتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وتقدم علي أحمد مبخوت بهدف للأبيض الإماراتي في الدقيقة 12 لكن محمود البحر أدرك التعادل للفريق السوري في الدقيقة 64.

ورفع المنتخب الإماراتي رصيده إلى نقطتين في المركز الثالث مقابل نقطة واحدة لسورية في المركز الخامس.

واستهل منتخب الإماراتي مشواره في التصفيات بالتعادل مع لبنان سلبيا في الوقت الذي خسرت فيه سورية أمام إيران بهدف دون رد.