مختار مختار يستقيل من منصبه كمدير فني لغزل المحلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

تقدم مختار مختار المدير الفني لنادي غزل المحلة باستقالته من منصبه الذي تولى مهامه خلال الأيام القليلة الماضية، بشكل رسمي إلى مجلس إدارة شركة إدارة النادي.

وأكد محمود شرف المنسق الإعلامي لنادي غزل المحلة، أن مجلس إدارة النادي منعقد حاليًا للاستقرار على المدير الفني الجديد للفريق، والذي سيتم الإعلان عنه خلال الساعات القادمة.

وقال المنسق الإعلامي لغزل المحلة: "مختار مختار تقدم باستقالته لأسباب خاصة به، وكان هناك تمسكًا من إدارة النادي ببقاءه ".

واختتم: "مجلس إدارة النادي منعقد حاليًا لاختيار المدير الفني الجديد للفريق والذي سيتم الإعلان عنه خلال 48 ساعة مقبلة".