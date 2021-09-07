السعودية تعود بفوز ثمين من عمان والتعادل يحسم مواجهة سوريا والإمارات

انتزع المنتخب السعودي ثلاث نقاط ثمينة، عزز من خلالها موقعه في المجموعة الثانية، لتصفيات الدور الحاسم المؤهل لنهائيات مونديال قطر 2022، إثر فوزه على مضيفه المنتخب العماني 1-صفر الثلاثاء على ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي بمسقط ضمن منافسات الجولة الثانية.



وسجل صالح الشهري هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 42.



ورفع المنتخب السعودي رصيده إلى 6 نقاط، خلف المنتخب الأسترالي الذي يملك نفس الرصيد، ويتقدم عليه بفارق الأهداف، فيما بقي المنتخب العماني على رصيده السابق 3 نقاط متساويا مع منتخب اليابان، ومنتخبا الصين وفيتنام في المركزين الأخيرين بدون نقاط.



وفي المجموعة الثانية، حسم التعادل بهدف لمثله القمة العربية التي جمعت سورية والإمارات.



المباراة التي أقيمت في العاصمة الأردنية على ستاد الملك عبد الله الثاني الملعب البيتي للمنتخب السوري، تقدم بها الإماراتيون بهدف علي مبخوت في الدقيقة الثانية عشرة، مستغلاً خطأ فادحاً لحارس سورية إبراهيم عالمة، قبل أن يتمكن محمود البحر من إدراك هدف التعادل لسورية في الدقيقة الرابعة والستين، تعادل رفع رصيد الإمارات لنقطتين مقابل حصول سورية على النقطة الأولى في التصفيات.