تأجيل مباراة إشبيلية وبرشلونة إلى وقت لاحق

المنامة - ياسر ابراهيم - قرر مجلسُ الرياضة الإسباني تأجيل مباراة إشبيلية وبرشلونة ضمن منافسات الدوري الإسباني إلى وقت لاحق.

الموقعة التي كان من المقرر أن تقام السبت المقبل لحساب مباريات الجولة الرابعة من الليغا تأجلت بناء على طلب رابطة الدوري.

جاء ذلك بعد رفض لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني لكرة القدم طلبَ الرابطة في وقت سابق، الأمر الذي دفعها للجوء لمجلس الرياضة، ويعود سببُ التأجيل لعودة لاعبي الفريقين المتأخرة من قارة أمريكا الجنوبية بعد مشاركتهم رفقة منتخباتهم في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

