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تأجيل مباراة إشبيلية وبرشلونة إلى وقت لاحق

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المنامة - ياسر ابراهيم - قرر مجلسُ الإسباني تأجيل مباراة إشبيلية وبرشلونة ضمن منافسات إلى وقت لاحق.

الموقعة التي كان من المقرر أن تقام السبت المقبل لحساب مباريات الجولة الرابعة من الليغا تأجلت بناء على طلب رابطة الدوري.

جاء ذلك بعد رفض لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني لكرة القدم طلبَ الرابطة في وقت سابق، الأمر الذي دفعها للجوء لمجلس الرياضة، ويعود سببُ التأجيل لعودة لاعبي الفريقين المتأخرة من قارة أمريكا الجنوبية بعد مشاركتهم رفقة منتخباتهم في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.
 

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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