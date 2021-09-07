شكرا لقرائتكم خبر عن مختار مختار يقترب من تدريب المصرى عقب الرحيل من غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب مختار مختار المدير الفني لفريق غزل المحلة والذى تقدم باستقالته من قيادة الفريق من تولى مهمة تدريب المصرى البورسعيدى خلفا للمدرب على ماهر الذى رحل عن الفريق بسبب خلافات مع مجلس إدارة النادى .

تقدم مختار مختار المدير الفني لفريق غزل المحلة باعتذار رسمي عن استكمال مهام عمله مع الفريق خلال المرحلة المقبلة بعدما أجرى اتصالا هاتفى بالمهندس على العباسى رئيس شركة قدم لكرة القدم .