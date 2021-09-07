شكرا لقرائتكم خبر عن وقت الاسترخاء: أفشة فى البحر قبل بدء الموسم الجديد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استغل النجم محمد مجدى أفشة، نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر، الإجازة التى منحها الجهاز الفنى للأهلى للاعبيه الدوليين، عقب انتهاء الجولة الأولى من مباريات الفراعنة خلال التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022، التى فاز فيها المنتخب على أنجولا، بهدف نظيف، ثم التعادل الإيجابى 1/1 مع الجابون.



أفشة

ونشر أفشة، عبر حسابه على انستجرام، صورا له وهو يعتلى المركب فى نزهة بحرية بأحد الشواطئ، صحبها بتعليق: "وقت الراحة والاسترخاء"، وذلك قبل العودة لتدريبات الفريق استعدادا للموسم الجديد والذى سينطلق بمباراة السوبر يوم 21 سبتمبر الجارى، بين الأهلى وطلائع الجيش.



أفشة

ووجه محمد مجدى "أفشة"، صانع ألعاب النادى الأهلى ومنتخب مصر، رسالة إلى جماهير الكرة المصرية بعد تعادل الفراعنة في مباراة االأحد الماضى، أمام الجابون بهدف لمثله، فى ثانى جولات المنتخب الوطنى بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وكتب أفشة عبر حسابه الشخصى على انستجرام، "الحمد لله على نعمة العمل والاجتهاد، موسم طويل جدا، 50 مباراة ويمكن أكثر، طبيعي تكون مسؤليتك كبيرة، أكبر شرف تشيل اسم بلدك وتلعب عشان شعب كامل وتكون مبسوط.

وأضاف نجم الأهلى، "معلش يمكن فى الآخر حبه تعب واجهاد خلو الصور مش احسن حاجة، لكن أن شاء الله قد المسؤولية وحلم كأس العالم بمشيئة الله تتحقق، ولو زعلان من حاجة قول من حقك طبعا الكلام في الكرة دائما متاح".

واختتم أفشه قائلا: "بس بلاش تصفية حسابات ولعبة الألوان، لما بتلعب لمصر كلنا هنا واحد واللون واحد مش مهم مين المدرب ولا مين اللاعب، ولا مين المسؤول المهم مصر تفوز … مصر أجمل بلاد العالم".