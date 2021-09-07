شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. الطلائع يتعاقد مع محمد جابر من المصرى البورسعيدى على سبيل الإعارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح نادى طلائع الجيش فى إبرام رابع صفقاته الصيفية باستعارة محمد جابر لاعب المصرى البورسعيدي لمدة موسم، فى إطار العلاقة الوطيدة التى تجمع مسئولى المصري ونادى الطلائع، ووقع اللاعب على العقد فى حضور العميد أحمد فؤاد المهدى مدير الكرة بالطلائع ومحمد مختار مدير شئون اللاعبين بالفريق ويسرى عرفان المدير الإدارى للنادى و سعد حسنى وكيل اللاعب .

وكان الطلائع قد أعلن التعاقد مع ثلاث صفقات هم ميدو جابر لاعب سيراميكا والكونغولى كازاجى كاسونجو لاعب المصرى البورسعيدى، ومحمد الصباحي لاعب الاتحاد السكندري وحسم مسئولو الطلائع الصفقات الثلاثة على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وأنهى الطلائع بطولة الدوري فى المركز الثامن بجدول الدوري برصيد 42 نقطة بعدما لعب 34 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى مثلها وخسر 12 مواجهة وسجل لاعبوه 41 هدفاً وتلقت شباكه 37 هدفًا.

وبدأ فريق الطلائع استعداداته لانطلاق الموسم الجديد، حيث يواصل تدريباته بفترة الإعداد باستاد جهاز الرياضة، حيث من المقرر أن يخوض الفريق معسكر داخلى بجانب خوض عدة لقاءات ودية لتجهيز اللاعبين فنيا وبدنيا للمرحلة المقبلة، وضرب الطلائع موعدا مع الاهلى فى مباراة كأس السوبر المحلى والمقرر لها 21 سبتمبر الجاري ويسعى خلالها الطلائع لتسجيل أول بطولة فى تاريخ النادى، خاصة أن الفريق كان قريبا من التتويج بكأس مصر بالنسخة الأخيرة لولا الخسارة من الأهلى بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل 1-1.