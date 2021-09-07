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عمر عصر يتوج ببطولة أفريقيا لتنس الطاولة بعد قهر بطل نيجيرىا 4/1

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القاهرة - سامية سيد - حقق عمر عصر لاعب النادى الأهلى ومنتخب مصر، ببطولة أفريقيا لتنس الطاولة بعد الفوز على أورونا النيجيرى بنتيجة 4/1، في المباراة التي أقيمت في الكاميرون.

وكان عمر عصر لاعب منتخب تنس الطاولة نجح فى التأهل إلى نهائي البطولة الافريقية التى تقام بالكاميرون بعد الفوز على لاعب السنغال بنتيجة 4/0 .

كما نجحت مريم الهضيبى فى التتويج ببطولة أفريقيا لتنس الطاولة بعد الفوز على هنا جودة بنتيجة 4 أشواط لثلاثة فى مباراة ماراثونية بين بطلتى النادى الأهلى فى البطولة التي أقيمت في الكاميرون.

وحسمت مريم الهضيبى الشوط الأول لصالحها 14/ 12، وردت هنا جودة بالفوز فى الشوط الثانى 11 /5، وتقدمت هنا جودة بالشوط الثانى لها والثالث من عمر المباراة بنتيجة 11/ 7، وعززت هنا تقدمه بحسم الشوط الرابع لصالحها 13/ 11، وقلصت مريم الهضيبى النتيجة بالفوز بالشوط الخامس 11/6، واستطاعت مريم التعادل فى الشوط السادس بنتيحة 13/ 11، لتتجه المباراة لشوط فاصل والتى حسمته مريم الهضيبى بنتيجة 11/5، للتتويج بلقب أفريقيا.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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