شكرا لقرائتكم خبر عن عمر عصر يتوج ببطولة أفريقيا لتنس الطاولة بعد قهر بطل نيجيرىا 4/1 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق عمر عصر لاعب النادى الأهلى ومنتخب مصر، ببطولة أفريقيا لتنس الطاولة بعد الفوز على أورونا النيجيرى بنتيجة 4/1، في المباراة التي أقيمت في الكاميرون.

وكان عمر عصر لاعب منتخب تنس الطاولة نجح فى التأهل إلى نهائي البطولة الافريقية التى تقام بالكاميرون بعد الفوز على لاعب السنغال بنتيجة 4/0 .

كما نجحت مريم الهضيبى فى التتويج ببطولة أفريقيا لتنس الطاولة بعد الفوز على هنا جودة بنتيجة 4 أشواط لثلاثة فى مباراة ماراثونية بين بطلتى النادى الأهلى فى البطولة التي أقيمت في الكاميرون.

وحسمت مريم الهضيبى الشوط الأول لصالحها 14/ 12، وردت هنا جودة بالفوز فى الشوط الثانى 11 /5، وتقدمت هنا جودة بالشوط الثانى لها والثالث من عمر المباراة بنتيجة 11/ 7، وعززت هنا تقدمه بحسم الشوط الرابع لصالحها 13/ 11، وقلصت مريم الهضيبى النتيجة بالفوز بالشوط الخامس 11/6، واستطاعت مريم التعادل فى الشوط السادس بنتيحة 13/ 11، لتتجه المباراة لشوط فاصل والتى حسمته مريم الهضيبى بنتيجة 11/5، للتتويج بلقب أفريقيا.