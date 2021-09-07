شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يحتفل بتخرج ابنته الجامعى: فخور بك ومتحمس لرؤية مستقبلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل بيتسو موسيمانى، المدير الفنى الجنوب إفريقى للنادى الأهلى، بتخرج ابنته "ليلينتل" فى جامعة ويتواترسراند بمدينة جوهانسبرج فى جنوب إفريقيا، مشيرا إلى أنها أحسنت صنعا وجعلتنا فخورين بها ومتحمسون لرؤية مستقبلها.



موسيمانى مع ابنته

وكتب موسيمانى، عبر حسابه على تويتر: "ألف مبروك لتخرج ابنتي من جامعة ويتواترسراند، أحسنت صنعًا، لقد جعلتنا فخورين جدًا، ثابرى على العمل الجيد، ونحن متحمسون لرؤية ما يخبئه لك المستقبل".



ابنة موسيمانى تحتفل بتخرجها

من جانبها أعربت ليلينتل موسيمانى، عن فخرها وسعادتها بدعم والدها ووالدتها الدائم لها، قائلة: "شكرًا لكما على مساندتي دائمًا ودعمى من خلال جميع مشاريعى، أنا مدينة لكما إلى الأبد".



ابنة موسيمانى

ويعود اليوم الثلاثاء، الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للنادى الأهلى، للقاهرة قادماً من بلاده بعد الإجازة التى قضاها هناك تمهيداً لقيادة المارد الأحمر فى فترة الإعداد للموسم الجديد والتى تنطلق غداً الأربعاء على استاد مختار التتش.





وتعقد لجنة التخطيط بالنادى الأهلى، بحضور رئيس النادى وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق، اجتماعاً مع موسيمانى، فور عودته للقاهرة بعد انتهاء إجازته بجنوب أفريقيا، ويأتى هذا الاجتماع لمناقشة الراحلين عن الفريق وكذلك الصفقات المنتظر حسمها خلال الفترة المقبلة.



