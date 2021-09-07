شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يعود للتدريبات غدا وسط ترقب لمصير حسام حسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود الاتحاد السكندرى، إلى التدريبات غدا الأربعاء على ملاعب النادى بسموحة، تحت قيداه مدير الفني حسام حسن الذى ارتبط اسمه بتدريب المنتخب خلفا لحسام البدرى.

وتعيش الجماهير الإسكندرانية حالة من الترقب، حيث تخشى رحيل حسام حسن للمنتخب، حيث تشهد حالة من الانقسام في الوقت الحالي ما بين موافق ومعارض لفكرة رحيله للمنتخب، ويتخوف البعض من تأثر الفريق برحيله خاصة ان الوقت ضيق أمام خليفته في زعيم الثغر قبل بداية الموسم الجديد، الذى سينطلق يوم 25 أكتوبر المقبل بعد انتهاء كأس مصر.

وقررت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة فتح الباب أمام الأندية لتقديم طلبات الحصول على تراخيص الأندية المحترفة استعدادا للموسم الجديد يوم 30 سبتمبر الجارى وحتى 21 أكتوبر المقبل، على أن يتضمن الطلب جميع الأوراق المطلوبة للحصول على الرخصة أو تجديدها بالنسبة للأندية السابق حصولها على هذه الرخصة.

وحددت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة الفترة من 14حتى 21 نوفمبر المقبل، موعدا لتقديم الطعون للجنة طعون التراخيص فى حالة رفض الطلب.

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم، منح فرق الدورى الممتاز راحة حتى 21 سبتمبر المقبل لا تقام قبله أي مباريات رسمية، وذلك حتى تتمكن الأندية من الاستعداد الجيد للموسم الجديد وحصول لاعبيها على الراحة المطلوبة ، خاصة أن الموسم المقبل يشهد ارتباطات عديدة على مستوى المنتخب الوطني والأندية المشاركة في البطولات الخارجية ، الأمر الذي ينذر بصعوبات زمنية لا تجعل ظروف اقامة المسابقة بالشكل الأمثل الذي يرجوه الجميع.