شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يجهز الصفقات الجديدة للمشاركة في السوبر المحلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني تجهيز الصفقات الجديدة لتدعيم صفوف الفريق الأحمر في مباراة السوبر المحلي عن الموسم الماضي التي تم تحديد موعدها يوم 21 سبتمبر الجاري أمام طلائع الجيش، مع عودة الفريق الأحمر للتدريبات الجماعية غدا الأربعاء بعد انتهاء فترة الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبين.

ويرغب الجهاز الفني في تحضير كل اللاعبين الجدد تحسبا للاعتماد عليهم في مباراة السوبر المحلي يوم 21 سبتمبر الجاري، من أجل الارتقاء بمستواهم البدني والانسجام مع باقي اللاعبين خلال الفترة التي تسبق مباراة السوبر المصري.

وضم بيرسي تاو من برايتون الإنجليزي ولويس ميكيسوني من سيمبا التنزاني وحسام حسن من سموحة وكريم فؤاد من النجوم وأخيرا مصطفى البدري من الإنتاج الحربي، بخلاف عودة الثنائي المعار أحمد عبد القادر وعمار حمدي.

وكشف أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي في تصريحات تلفزيونية أن ناديه اكتفى بالصفقات التي تم إبرامها في الميركاتو الصيفي الحالي ، مؤكدا أن كل الصفقات كانت صعبة لكن بيرسي تاو كانت صعبة للغاية، ولكن ️المفاوضات مع برايتون وصلت لشهر ونصف تقريبًا وكان مطلوب مبلغ كبير جدًا في البداية، مضيفا أن إقناع اللاعب بترك إنجلترا والقدوم لمصر اتخذ وقتًا لكن موسيماني ساعدنا بصورة كبيرة في ذلك، ولكن في النهاية اللاعب فضل القدوم للأهلي رغم وجود عروض أخري من بينها من بلجيكا.

وفيما يخص ميكيسوني أكد أنه عمل مع موسيماني في صن داونز وتمت إعارته أكثر من مرة لكن اللاعب انتقل نهائيًا لسيمبا، و️اللاعب تطور كثيرًا فهو لاعب مميز جدًا وجعان كورة وهذا يظهر في طريقة اهدافه.

وقرر الجهاز الفني للأهلي عودة الثنائي أحمد عبد القادر وعمار حمدي بعد انتهاء إعارتهما إلى سموحة والاتحاد السكندري، ليتم قيدهما في قائمة الفريق الأحمر للموسم الجديد.