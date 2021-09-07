شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. المستقبل الرياضي التونسي يطلب ضم مهاجم الإسماعيلي حازم مرسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ابدى نادي المستقبل الرياضي برجيش التونسي رغبته في التعاقد مع حازم مرسي مهاجم الإسماعيلي، وتم ارسال فاكس إلي الإسماعيلي من أجل التعاقد مع مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي حازم مرسي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وأبدى النادي التونسي إهتمامه الشديد بضم اللاعب ليكون واحد من صفوف الفريق في الموسم القادم، وينتظر النادي التونسي الرد النهائي من النادي الإسماعيلي خلال الساعات القليلة المقبلة من أجل حسم الموقف.

فى سياق أخر كشف حمد إبراهيم مدرب عام الإسماعيلي أن الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال اعتذر بشكل رسمي عن الاستمرار في تدريب الدراويش بالموسم المقبل، مؤكدا أن النادي يعاني من نفس الاسباب التي كانت تدفعهم لعدم الإقدام على مهمة تدريب الإسماعيلي في السنوات الماضية لأن هذه المشاكل لا تزال موجودة.