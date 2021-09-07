الامارات | الشهري يهدي السعودية الصدارة في تصفيات المونديال

شكرا لقرائتكم خبر عن الشهري يهدي السعودية الصدارة في تصفيات المونديال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتزع المنتخب السعودي ثلاث نقاط ثمينة، عزز من خلالها موقعه في صدارة المجموعة الثانية، لتصفيات الدور الحاسم المؤهل لنهائيات مونديال 2022، إثر فوزه اليوم على مضيفه المنتخب العماني 1-صفر على ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي بمسقط ضمن منافسات الجولة الثانية. وسجل صالح الشهري هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 42.

ورفع المنتخب السعودي رصيده إلى 6 نقاط، خلف المنتخب الأسترالي الذي يملك نفس الرصيد، ويتقدم عليه بفارق الأهداف، فيما بقي المنتخب العماني على رصيده السابق 3 نقاط متساوياً مع منتخب اليابان، ومنتخبا الصين وفيتنام في المركزين الأخيرين بدون نقاط.

وسيطر الحذر على مجريات الشوط الأول الذي انحصر خلاله الأداء في وسط الملعب وشهد ندرة في الفرص الخطرة على المرميين، قبل أن يبادر الأخضر بالهجوم، عندما صوب سالم الدوسري كرة قوية اعتلت العارضة (25). وأهدر المنتخب العماني فرصة سهلة إثر هجمة مرتدة سريعة لم يحسن هجومه التعامل معها لتفقد خطورتها (28).

ومن هجمة منسقة نجح الأخضر في أخذ الأسبقية عندما مرر فهد المولد كرة بالكعب لزميله صالح الشهري الذي صوبها قوية على يسار فايز الرشيدي (42). وفي الوقت المحتسب بدل الضائع كاد المنتخب العماني أن يعادل النتيجة لولا براعة العويس الذي تصدى لكرة صالح اليحيائي القوية، ثم تصدى لكرة مماثلة بقبضته قبل أن تصل للمهاجم العماني الذي أطاح بالكرة فوق العارضة مضيعاً هدفاً محققاً على منتخب بلاده.

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