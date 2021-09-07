الامارات | المنتخب يهدر الفوز أمام سورية.. ويواصل "نزف النقاط"

شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يهدر الفوز أمام سورية.. ويواصل "نزف النقاط" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فرط المنتخب الوطني في فوز ثمين أمام مضيفه المنتخب السوري الليوم، بعد أن قبل بالتعادل بهدف لمثله في ثاني جولات المرحلة الثالثة والنهائية، المؤهلة مباشرة إلى مونديال 2022. وجرت المباراة على استاد عبدالله الثاني في العاصمة الأردنية عمان.

وكان المنتخب متقدما بهدف منذ بداية الشوط الاول في الدقيقة 12 عن طريق علي مبخوت، قبل أن يحقق المنتخب السوري التعادل عن طريق محمود البحر في الدقيقة 64. يذكر أن المنتخبين رفعا رصيدهما إلى نقطتين في المجموعة الأولى، بعد تعادل منتخب الإمارات في اللقاء الافتتاحي أمام لبنان، بينما تعادلت سورية مع كوريا الجنوبية.

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