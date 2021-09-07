تصفيات كأس العالم 2022.. منتخب إيطاليا يواجه في الجولة السادسة من نظيره الليتواني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

يواجه منتخب إيطاليا بطل أوروبا، في الجولة السادسة من تصفيات كأس العالم 2022، نظيره الليتواني من أجل استعادة ذاكرة الانتصارات.



ويتصدر منتخب إيطاليا المجموعة الثالثة في تصفيات كاس العالم 2022 برصيد 11 نقطة، بفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقية منتخب سويسرا.

يستضيف منتخب إيطاليا نظيره الليتواني في الجولة السادسة من دور المجموعات لتصفيات كأس العالم 2022 مساء الأربعاء 8 سبتمبر/ أيلول الحالي.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة و45 دقيقة مساء بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة و45 دقيقة بتوقيت أبوظبي.

وتمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس حقوق بث تصفيات كأس العالم 2022 الخاصة بقارة أوروبا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ومن المُقرر أن تنقل الشبكة مباراة إيطاليا وليتوانيا على الهواء مباشرة عبر قناة "beIN Sports 3 HD Premium".