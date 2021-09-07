تعرف على موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المصري والقنوات الناقلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

حدد الاتحاد المصري لكرة القدم موعد مباراة السوبر المصري الخاصة بالموسم قبل الماضي 2019-2020 بين الأهلي وطلائع الجيش.



وكان الأهلي قد توج ببطولتي الدوري المصري وكأس مصر موسم 2019-2020، بينما حل طلائع الجيش وصيفا لبطولة الكأس.

من المقرر أن تقام مباراة الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المصري يوم 21 سبتمبر/ أيلول المقبل، حيث يتم استئناف النشاط الكروي في مصر بعد فترة راحة بتلك البطولة.

ولم يعلن الاتحاد المصري لكرة القدم حتي الآن مكان إقامة المباراة أو موعد انطلاقها.

وتنقل شبكة أون تايم سبورتس المصرية مباراة السوبر المصري بين الأهلي وطلائع الجيش عبر إحدى قنواتها.

يذكر أن الموسم الجديد من الدوري المصري بات مقررا أن ينطلق يوم 25 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.