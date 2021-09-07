شكرا لقرائتكم خبر 13 مليارا قيمة سوقية لهجن الأشواط الختامية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبان رئيس اللجنة الفنية في مهرجان ولي العهد بنسخته الثالثة محمود البلوي، أن القيمة السوقية للهجن المشاركة في الأشواط الأربعة الأخيرة على سيف ولي العهد، تزيد على مليوني ريال للمطية الواحدة، فيما تبلغ قيمة الهجن الفائزة في الأشواط النهائية أكثر من 5 ملايين ريال.

وقال البلوي إن مراحل السباق تنقسم إلى تمهيدية وشاركت فيها 7873 مطية من جميع الفئات العمرية، ومرحلة نهائية بمشاركة 6605 مطايا، ومرحلة الأشواط الأربعة النهائية بمشاركة نحو 120 مطية.

وأضاف «بلغت القيمة السوقية لهجن الأدوار التمهيدية من 2.254 إلى 3.758 مليارات ريال «متوسط سعر»، فيما بلغت القيمة السوقية في الأدوار النهائية من 9.907 إلى 13.210 مليار ريال «متوسط سعر».

وكشف أن متوسط سعر المطايا بالأدوار التمهيدية بين 300 إلى 600 ألف ريال، فيما يبلغ سعر متوسط المطايا بالأدوار النهائية من 1.5 إلى مليوني ريال، وقال «المطايا التي تشارك في الأدوار التمهيدية وتفوز في الأشواط المخصصة يرتفع سعرها للضعف مرتين، فقبل السباق يكون سعرها أقل من نصف مليون، وبفوزها تصل إلى 1.2 مليون، وبيعت مطايا بـ 1.7 مليون، أو مليوني ريال، والصفقة الأكبر وصلت إلى 2.2 مليون»، مشيرا إلى أن الأشواط النهائية تجري بمشاركة المطايا الأفضل، ومن يفوز فيها يباع بأكثر من 3.5 ملايين ريال.

وعن صفقات الهجن، قال «تعد فترة قبل انطلاق الأشواط التمهيدية هي الأكثر بنسبة 70%، حيث أبرمت قرابة 600 صفقة تجاوز سعرها 70 مليون ريال، وخلال الأشواط النهائية وصل الإجمالي إلى 100 صفقة وتخطت الـ 100 مليون ريال، أما الصفقات المقبلة فعددها قليل، لكن مبالغها كبيرة جدا».

سيطرة سعودية

وواصلت الهجن السعودية سيطرتها في جائزة سيف ولي العهد للنقاط، باستحواذها على المراكز الأربعة الأولى.

واستحوذ عاطف القرشي على المركز الأول بحصوله على 44 نقطة، وحل ثانيا عامر البريصي المري (36 نقطة)، وثالثا عبدالعزيز السهلي (33 نقطة) ورابعا فهد الهاجري (12 نقطة).

ويحصل الفائز الأول في الأشواط (الرئيسة - الرموز) على 5 نقاط، فيما يحصل الثاني على 3 نقاط، والثالث على نقطتين، وبالنسبة لاحتساب النقاط في باقي أشواط (التمهيدي - النهائي)، فإن الأول يحصل على 3 نقاط، حيث إن الأكثر نقاطا في جائزة ولي العهد، سيحصل على سيف وجائزة قدرها مليون ريال.

سباقات الثنايا

وتنطلق اليوم الأشواط المخصصة لفئة الثنايا «بكار - قعدان» لمسافة 6 كلم.

وخصصت اللجنة المنظمة 28 شوطا لمنافسات الثنايا على فترتين صباحية ومسائية.

كما ينتظر ملاك الهجن 8 رموز متبقية من المرحلة النهائية من أصل 20 رمزا قبل 3 أيام من ختام المهرجان، تبلغ قيمتها 15.3 مليون ريال من أصل مجموع الجوائز المخصصة للرموز والبالغة 28.5 مليون ريال.

وانطلقت الخميس الماضي المرحلة النهائية من المهرجان، حيث أقيم 12 شوطا للرموز، بلغ إجمالي جوائزها 13.2 مليون ريال، وتوج أصحاب المراكز الخمسة الأولى من كل شوط، وتبلغ قيمة كل شوط 4.4 ملايين ريال، لفئة الحقايق، واللقايا، والجذاع، فيما تقام اليوم أشواط فئة الثنايا، التي تتضمن 4 أشواط للرموز تبلغ قيمتها 4.4 ملايين ريال، فيما يختتم المهرجان السبت المقبل بإقامة 4 أشواط رموز لفئة الحيل والزمول وتبلغ قيمة جوائزها 10.9 ملايين.