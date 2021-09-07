رويس وباكو يغيبان عن منتخب ألمانيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تأكد غياب قائد فريق بوروسيا دورتموند، ماركو رويس ومدافع فولفسبورج ريدل باكو عن المنتخب الألماني في مواجهته أمام أيسلندا اليوم ضمن تصفيات أوروبا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، بينما يحتمل أن تشهد المباراة عودة كاي هافيرتز وروبين جوسينس.

وكان هافيرتز الذي تعرض للإصابة بالأنفلونزا، وجوسينس الذي عانى من إصابة طفيفة، قد غابا عن المباراة التي فاز فيها المنتخب الألماني على نظيره الأرميني 6 / 0 الأحد الماضي، والتي قادت الفريق لاعتلاء صدارة المجموعة العاشرة. وبات اللاعبان لائقين حيث شاركا في التدريبات أمس لكن رويس لم يشارك حيث يعاني من إصابة خفيفة في الركبة، حسب ما كشف عنه المدير الفني هانزي فليك.

ورغم ذلك، يحتمل أن يعود رويس للمشاركة مع بوروسيا دورتموند في مواجهة باير ليفركوزن مطلع الأسبوع المقبل في الدوري الألماني (بوندسليجا)، حسب ما أشار إليه فليك.

وعاد باكو إلى فولفسبورج رغم عدم معاناته من أي إصابات، حيث حدد فليك 20 لاعبا إلى جانب ثلاثة حراس مرمى للسفر إلى أيسلندا، وخوض المباراة المقررة اليوم في ريكيافيك.

ويخوض المنتخب الألماني غدا المباراة رقم 100 له في تصفيات كأس العالم منذ عام 1934، ويتطلع إلى تحقيق الانتصار الخامس له في المجموعة، علما بأنه تلقى هزيمة واحدة كانت على أرضه أمام منتخب مقدونيا الشمالية 1 / 2 .

ويتصدر المنتخب الألماني المجموعة العاشرة بالتصفيات المؤهلة إلى مونديال قطر 2022 برصيد 12 نقطة وبفارق نقطتين أمام أرمينيا، بينما يحتل منتخب أيسلندا المركز الخامس برصيد 4 نقاط.