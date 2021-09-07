شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة محمد عواد بكدمة فى الركبة ومنحه راحة من التدريبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فضل الجهاز الطبي للزمالك بقيادة الدكتور محمد أسامة منح محمد عواد حارس مرمى الفريق راحة من التدريبات الجماعية اليوم الثلاثاء.

وتعرض عواد لكدمة في الركبة، حيث فضل أسامة منحه راحة حتى لا تتفاقم إصابته، وتواجد عواد في المران حيث عقد جلسة سريعة مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق والدكتور محمد أسامة للاطمئنان على حالته.

ويستعد الفريق لمواجهة أسوان في الدور قبل النهائي من بطولة كأس مصر والتي تقررت إقامتها يوم 2 أكتوبر المقبل.

وكان نادى الزمالك أعلن اليوم، الثلاثاء، عن اتمام ثانى صفقاته الرسمية، بضم محمود شبانة مدافع فريق أسوان لمدة 3 سنوات مقبلة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، من أجل تدعيم خط دفاع الفريق الأبيض فى الموسم الجديد.

ووقع اللاعب على العقود في حضور حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك وحسين السيد عضو اللجنة، و فاروق جعفر المستشار الفني لمجلس الإدارة.