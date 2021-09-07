شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يرفض محاولات الصلح الأخيرة مع جنش ويتمسك برحيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك التصالح مع محمود جنش حارس مرمي الفريق، وتمسك المدير الفني برأيه الرافض لتواجد جنش في الزمالك الموسم المقبل، بعدما ترك اللاعب معسكر الفريق قبل مباراة سيراميكا في الدورى الموسم الماضي اعتراضا علي جلوسه احتياطيا.

وحاول محمود جنش تقريب وجهات النظر بينه وبين كارتيرون عن طريق بعض اللاعبين الكبار في الفريق وافراد من الجهاز المعاون، إلا ان المدير الفني رفض تماما فكرة عقد جلسة تصالح مع جنش وأكد لجهازه المعاون انه لن يقبل تواجد حارس الفريق في الزمالك الموسم المقبل، وقام المدير الفني بإبلاغ إدارة النادي برفضه التام لوجود جنش في صفوف الزمالك.

من ناحية أخرى استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك علي خوض 3 وديات خلال معسكر الفريق المقرر اقامته 14 سبتمبر الجاري استعدادا للموسم الجديد.

وقرر كارتيرون ان يخوض الفريق 3 مباريات ودية مبدئيا خلال معسكر برج العرب، مع إمكانية زيادتها وفقا لمواعيد بداية الموسم الجديد، وكذلك وفقا للحالة الفنية والبدنية للاعبين ومدي استجابتهم داخل المعسكر.

وينوي الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون ، تجهيز لائحة جديدة للفريق يتم تطبيقها بداية من الموسم المقبل.

وكشف مصدر داخل الجهاز الفني ان المدير الفني يرغب في تغليظ بعض العقوبات منها الخروج عن النص في المعسكرات، وكذلك ينوي كارتيرون زيادة المكافات وخاصة مكافأة الحصول علي لقب دوري ابطال افريقيا ، والحفاظ علي الدورى للموسم الثاني علي التوالي لتحفيز اللاعبين لحصد البطولتين.

ومن المقرر ان ينتهي الجهاز الفني من اللائحة الجديدة خلال أيام لعرضها علي اللجنة المكلفة بإدارة النادي برئاسة حسين لبيب، قبل تطبيقها رسميا، ومن المتوقع ان يتم تطبيق اللائحة بداية من المعسكر المغلق المقرر انطلاقها يوم 14 سبتمبر الجاري.