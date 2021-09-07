شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك × 10 صور.. فقرة ترفيهية وتألق حمدى والسعيد وحفنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض فريق الزمالك مرانه الجماعى مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب النادى بميت عقبة، فى إطار الاستعداد لمواجهة أسوان في الدور قبل النهائي من بطولة كأس مصر والتي تقررت إقامتها يوم 2 أكتوبر المقبل.

وخضع لاعبو الفريق إلى مجموعة من الإطالات والتدريبات التأهيلية في مجمع الصالات قبل انطلاق المران، حيث يسعى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق إلى ظهور اللاعبين بأفضل شكل بدني ممكن قبل استئناف مباريات بطولة كأس مصر.