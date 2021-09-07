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مران الزمالك × 10 صور.. فقرة ترفيهية وتألق حمدى والسعيد وحفنى

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القاهرة - سامية سيد - خاض فريق  الزمالك مرانه الجماعى مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب النادى بميت عقبة، فى إطار الاستعداد لمواجهة أسوان في الدور قبل النهائي من بطولة كأس مصر والتي تقررت إقامتها يوم 2 أكتوبر المقبل.

وخضع لاعبو الفريق إلى مجموعة من الإطالات والتدريبات التأهيلية في مجمع الصالات قبل انطلاق المران، حيث يسعى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق إلى ظهور اللاعبين بأفضل شكل بدني ممكن قبل استئناف مباريات بطولة كأس مصر.

 

وعقد كارتيرون جلسة سريعة مع جهازه المعاون على هامش المران الجماعي، وشهدت الجلسة وضع العديد من الترتيبات الفنية المراد تنفيذها خلال تدريبات الفريق.

 

كما منح الفرنسي باتريس بعض التعليمات الفنية لأحمد عيد، وعقد معه جلسة سريعة على هامش المران من أجل منحه بعض التعليمات المراد تنفيذها خلال التدريبات الجماعية للأبيض.

 

وخاض لاعبو الفريق فقرة تدريبية ترفيهية وشهدت الفقرة تقسيم اللاعبين إلى 4 مجموعات، ولعب منافسة خاصة بعبور منتصف الملعب بالكرة دون أن تلمس الأرض، وشهدت التقسيمة تألقا كبيرا للرباعي: مروان حمدي وعمر السعيد وعبد الله جمعة وأيمن حفني.

 

وواصل يوسف أوباما برنامجه التأهيلي الموضوع له من قبل الجهاز الطبي، وخاض أوباما مجموعة من التدريبات التأهيلية بشكل فردي تحت إشراف عمرو المطراوي مسؤول العلاج الطبيعي بالفريق، حيث اكتفى بالركض حول الملعب على هامش المران الجماعي.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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