شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد جمعة بعد انتقاله إلى إنبى: تحدى جديد ويارب تكون سنة خير علينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب أحمد جمعة، مهاجم إنبى الجديد، القادم من المصرى البورسعيدى، فى صفقة انتقال حر، عن سعادته بالانضمام إلى الفريق البترولى، مؤكدا أن هناك تحد جديد ينتظره خلال مسيرته الكروية ومتمنيا أن يكوم الموسم الجديد خير بالنسبة له.

وقال جمعة، عبر حسابه على انستجرام، بعد انتقاله للفريق البترولى: "يا رب كرمك ورضاك وتوفيقك، تحدى جديد مع نادى إنبى، يا رب تكون سنة خير علينا إن شاء الله".





وأعلن نادى إنبى مؤخرا، انتقال أحمد جمعة، مهاجم المصرى فى صفقة انتقال حر لمدة 3 مواسم فى إطار الاستعداد للموسم الجديد.

وفاز فريق إنبى، على نظيره بورتو بهدف نظيف فى ثانى المباريات الودية التى جمعتهما، الأحد الماضى، على الملعب الفرعى لإستاد بتروسبورت استعدادا لتجهيز الفريق البترولى فنيا والحفاظ على لياقته البدنية خلال فترة الراحة التى منحها اتحاد الكرة للأندية، حيث تعادل الفريق البترولى سلبيا مع البلاستيك فى المباراة الأولى.

وقرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى، بقيادة حلمى طولان، خوض 6 مباريات ودية، خلال فترة الراحة، التى منحها الاتحاد المصرى لكرة القدم للأندية حتى 21 سبتمبر الجارى، حفاظا عليهم من الإجهاد.