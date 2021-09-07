مريم الهضيبى تتوج ببطولة أفريقيا لتنس الطاولة بعد هزيمة هنا جودة 4/3

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القاهرة - سامية سيد - نجحت مريم الهضيبى فى التتويج ببطولة أفريقيا لتنس الطاولة بعد الفوز على هنا جودة بنتيجة 4 أشواط لثلاثة فى مباراة ماراثونية بين بطلتى النادى الأهلى فى البطولة التي أقيمت في الكاميرون.

وحسمت مريم الهضيبى الشوط الأول لصالحها 14/ 12، وردت هنا جودة بالفوز فى الشوط الثانى 11 /5، وتقدمت هنا جودة بالشوط الثانى لها والثالث من عمر المباراة بنتيجة 11/ 7، وعززت هنا تقدمه بحسم الشوط الرابع لصالحها 13/ 11، وقلصت مريم الهضيبى النتيجة بالفوز بالشوط الخامس 11/6، واستطاعت مريم التعادل فى الشوط السادس بنتيحة 13/ 11، لتتجه المباراة لشوط فاصل والتى حسمته مريم الهضيبى بنتيجة 11/5، للتتويج بلقب أفريقيا.

وحملت المباراة الطابع المصرى تحت مسمى "نهائى مصرى أهلاوى"، حيث إن الثنائى هنا ومريم تلعبان للنادى الأهلى، ليصبح النهائى بين لاعبتين مصريتين، وتلعبان لنفس النادى الأهلى أيضا .

كما أن نصف النهائى كانت دينا مشرف ويسرا أشرف لاعبتا الأهلى أيضا فى منافسات النصف النهائى لكنهما ودعا البطولة.

نجحت مريم الهـضيبى لاعبة منتخب تنس الطاولة فى الفوز على يسرا أشـرف حلمى بنتيجة 4/2 وتأهلت إلى نهائى بطولة أفريقيا لتنس الـطاولة التى تقام بالكاميرون، بينما هنا جودة قد تأهلت إلى النهائى بالفوز على دينا مشرف أفضل لاعبة فى مصر والمصنفة رقم 38 على مستوى العالم.