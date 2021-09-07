شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الزمالك يحتفلون بعيد ميلاد حازم إمام ويوسف نبيه.. وأوباما يواصل التأهيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام لاعبو الزمالك بالاحتفال بالثنائي حازم إمام ويوسف أسامة نبيه قبل انطلاق التدريبات الجماعية للفريق مساء اليوم الثلاثاء، واحتفل لاعبو الزمالك بعيد ميلاد إمام ونبيه بطريقة كوميدية بعمل ممر للثنائي في أجواء شهدت حالة طيبة بين الجميع.

وخضع لاعبو الفريق إلى مجموعة من الإطالات والتدريبات التأهيلية في مجمع الصالات قبل انطلاق المران، حيث يسعى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق إلى ظهور اللاعبين بأفضل شكل بدني ممكن قبل استئناف مباريات بطولة كأس مصر.