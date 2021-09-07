شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الزمالك يحتفلون بعيد ميلاد حازم إمام ويوسف نبيه.. وأوباما يواصل التأهيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قام لاعبو الزمالك بالاحتفال بالثنائي حازم إمام ويوسف أسامة نبيه قبل انطلاق التدريبات الجماعية للفريق مساء اليوم الثلاثاء، واحتفل لاعبو الزمالك بعيد ميلاد إمام ونبيه بطريقة كوميدية بعمل ممر للثنائي في أجواء شهدت حالة طيبة بين الجميع.
وخضع لاعبو الفريق إلى مجموعة من الإطالات والتدريبات التأهيلية في مجمع الصالات قبل انطلاق المران، حيث يسعى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق إلى ظهور اللاعبين بأفضل شكل بدني ممكن قبل استئناف مباريات بطولة كأس مصر.
وعقد كارتيرون جلسة سريعة مع جهازه المعاون على هامش المران الجماعي، وشهدت الجلسة وضع العديد من الترتيبات الفنية المراد تنفيذها خلال تدريبات الفريق.
كما منح الفرنسي باتريس بعض التعليمات الفنية لأحمد عيد، وعقد معه جلسة سريعة على هامش المران من أجل منحه بعض التعليمات المراد تنفيذها خلال التدريبات الجماعية للأبيض.
وواصل يوسف أوباما برنامجه التأهيلي الموضوع له من قبل الجهاز الطبي، وخاض أوباما مجموعة من التدريبات التأهيلية بشكل فردي تحت إشراف عمرو المطراوي مسؤول العلاج الطبيعي بالفريق، حيث اكتفى بالركض حول الملعب على هامش المران الجماعي.
ويستعد الفريق لمواجهة أسوان في الدور قبل النهائي من بطولة كأس مصر والتي تقررت إقامتها يوم 2 أكتوبر المقبل.